2025-01-26 23:45:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی دەستەی داكۆكی لە مامۆستایان و فەرمانبەران رایدەگەیەنێت، “بایكۆت بەردەوامە تاجێبەجێكردنی داواكارییەكانمان و 30 رۆژ جارێك مووچە دابەشبكرێت”.…

