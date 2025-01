2025-01-26 23:45:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پەروەردەی هەرێم رایدەگەیەنێت، بۆ لەمەودوا خوێندكاران و بەخێوكاران دەتوانن نمرەكانیان بەشێوازی دیجیتاڵی لە رێگای ئەپڵیكەیشنی (ئی –…

