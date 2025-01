2025-01-27 11:27:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەڵگرانی بڕوانامە باڵاكان لە هەولێر گردبوونەوەی ناڕەزاییان ئەنجامدا و داوای دامەزراندن دەكەن. لە گردبوونەوەكەدا راگەیەندراوی هەڵگرانی بڕوانامە باڵاكان…

The post هەڵگرانی بڕوانامە باڵاكان داوای دامەزراندن دەكەن appeared first on Esta Media Network.