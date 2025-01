2025-01-27 12:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی بڕیاری لێخۆشبوونی بۆ باجی ئەو کۆمپانیایانە دەرکرد، کە سەردانی فەرمانگەکانی باجیان نەکردووە و غەرامەیان بۆ تۆمارکراوە.…

