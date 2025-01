2025-01-27 14:05:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەیەکەم دانیشتنی دادگای تاوانەکانی کەلار سەبارەت بە کەیسی کوشتنی گەنجێکی شاری کەلار بەناوی عەبدوڵا ساڵح، سزای لەسێدارەدانی بەسەر…

