2025-01-27 15:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی کەشناسی و بومەلەرزەزانیی عێراق بڵاویکردەوە، لەبەرەبەیانی ئەمڕۆوە تا ئێستا پێنج بومەلەرزە بە گوڕی جیاواز لە سنووری خانەقین،…

The post کەشناسیی عێراق: لە بەیانیی ئەمڕۆوە پێنج بومەلەرزە لە هەرێم روویانداوە appeared first on Esta Media Network.