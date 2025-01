2025-01-27 17:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا، لە گوندی گردجان لە سنووری قەزای رانیە، ئۆتۆمبێلێك كرایە ئامانج و بەهۆیەوە چوار كەس گیانیان…

