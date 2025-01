2025-01-27 17:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە قەزای چۆمان گەنجێک کە شۆفێری ماتۆڕسکیلێک بووە، دەکەوێتە ناو رووبارێکەوە و گیان لەدەستدەدات. ئەمڕۆ دووشەممە، بەرگری شارستانی…

The post لە قەزای چۆمان گەنجێک گیانی لەدەستدا appeared first on Esta Media Network.