2025-01-27 19:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حكومەتی هەرێم لە راگەیەندراوێكیدا بۆ خانەنشینان دەڵێت، “فۆڕمەكانتان بگەڕێننەوە هەژماری بانكیتان بۆ دروستدەكرێت”. لە راگەیەندراوەكەی حكومەتی هەرێمدا هاتووە،…

The post ئاگادارییەك بۆ خانەنشینانی هەرێم appeared first on Esta Media Network.