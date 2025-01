2025-01-27 19:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاگر لە باڵەخانەیەكی نیشتەجێبوون لە پارێزگای دهۆك كەوتەوە و بەهۆیەوە چوار یەكەی نیشتەجێبوونی نێو باڵەخانەكە بە تەواویی سووتان.…

