2025-01-27 21:55:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاڵاو هیدایەت، شارەزای كەشناسی لە لێدوانێكدا بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، تاوەكو هەفتەیەكی دیكە ئەم كەشە وشكە بەردەوامە…

The post شەپۆلێكی بەفر و باران تەواوی ناوچەكانی هەرێم دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.