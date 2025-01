2025-01-28 11:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد شیاع سودانی رایگەیاند، پێویستە رێز لە یەكپارچەیی و سەروەری عێراق بگیرێت و دەستپێوەردان لە كاروبارەكانیدا نەكرێت. سەرۆك…

