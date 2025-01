2025-01-28 13:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شاری سلێمانی گردبوونەوەی ناڕەزایەتی مامۆستایان لەبەردەم بارەگای نەتەوە یەکگرتووەکان دەستیپێکردوو دەڵێن: “خێمەی ناڕەزایەتیی هەڵدەدەین”. دڵشاد میرانی، نوێنەری…

The post لە سلێمانی گردبوونەوەی ناڕەزایەتیی مامۆستایان دەستیپێکرد appeared first on Esta Media Network.