2025-01-28 15:10:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستان رایگەیاند، “وەزارەتێک بە دوو مانگ نەتوانێت لیستێکی مووچە ئامادەبکات دەبێت سزابدرێت”. هەردی سەڵاح، ئەندامی پەرلەمانی…

