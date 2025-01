2025-01-28 17:25:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی یەكێتی رایدەگەیەنێت، لە پێكهێنانی كابینەی نوێی حكومەتدا لە وادەكەی گرنگتر باشی كابینەكە و بەرنامەكەیەتی، لەو رووەشەوە نەوەی…

The post سەعدی پیرە: نەوەی نوێ زۆر سەغین appeared first on Esta Media Network.