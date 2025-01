2025-01-28 18:45:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری سەرۆك وەزیران رایدەگەیەنێت، ئامانجیانە سلێمانی ببێتە ناوەندێکی گرنگی پەرەپێدانی تەکنەلۆژیا لە عێراق و ناوچەکەدا. قوباد تاڵەبانی، جێگری…

The post قوباد تاڵەبانی: ئامانجمانە سلێمانی ببێتە ناوەندێکی گرنگی پەرەپێدانی تەکنەلۆژیا appeared first on Esta Media Network.