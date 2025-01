2025-01-29 09:00:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زەماوەندی پیرشالیار لە هەورامانی تەخت دەستپێدەکات و ماوەی دوو بۆ سێ رۆژ دەخایەنێت. زەماوەندی پیرشالیار، بۆنەیەکی مێژوویی و…

