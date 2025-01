2025-01-29 10:20:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە چەند شوێنێکی زاخۆ کامێراکانی تۆمارکردنی تیژڕەویی هاتوچۆ دەکەونەکار و لە رۆژی شەممەی داهاتووەوە سەرپێچی تۆماردەکەن. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی…

The post کامێرای تۆمارکردنی تیژڕەوی لە چەند شوێنێکی زاخۆ دەکەونەکار appeared first on Esta Media Network.