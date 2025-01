2025-01-29 11:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سلێمانی مامۆستایانی ناڕازی خێمەی ناڕەزایەتییان لەبەردەم بارەگای نەتەوە یەکگرتووەکاندا هەڵداوە و مانیان لە خواردن گرتووە. دڵشاد میرانی…

