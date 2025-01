2025-01-29 13:05:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزی گشتیی بەریتانیا لە عێراق رایگەیاند، عێراق بەراورد بە چەند ساڵی رابردوو بەرەوپێشچوونی بەخۆیەوە بینییەوە و حكومەتەكەی سودانی…

