2025-01-29 20:35:17 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری گشتیی مامۆستایانی گرێبەست رایدەگەیەنێت، هەفتەی داهاتوو مامۆستایانی گرێبەست لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم خۆپیشاندان ئەنجامدەدەن و داوای مووچەی…

The post مامۆستایانی گرێبەست داوای مووچەی مانگەكانی 7 و 8 دەكەن appeared first on Esta Media Network.