2025-01-30 00:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بریكاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، مووچەی مانگی 12 لای بەغداد تەواوبووە، چونكە ساڵی دارایی عێراق داخراوە و…

The post د. فازڵ نەبی: مووچەی مانگی 12 لای بەغداد تەواوبووە appeared first on Esta Media Network.