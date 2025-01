2025-01-30 00:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، كۆبوونەوەی سەرۆكی فراكسیۆنەكان لەگەڵ سەرۆك وەزیرانی عێراق كۆتاییهات و هەمووان…

The post ئەمشەو لە بەغداوە بڕیار لە بەرژەوەندیی مووچەخۆران درا appeared first on Esta Media Network.