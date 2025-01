2025-01-30 00:45:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەحمەد شەرع بە سەرۆكی ئیدارەی نوێی سووریا هەڵبژێردراو لە پەیامێكیشدا دەڵێت، “كاری لە پێشینەی پڕكردنەوەی بۆشایی دەسەڵات و…

