2025-01-30 11:09:06 - سەرچاوە: یاریگا

یاریگا – یانەی نەسڕی سعوودی لە گواستنەوەی جۆن دوران ئەستێرەی كۆڵۆمبی یانەی ئاستۆن ڤیلای ئینگلیزی نزیک دەبێتەوە. فابریزیۆ رۆمانۆ، رۆژنامەنووسی ئیتاڵی و شارەزا لە بازاڕی گواستنەوەی یاریزانان لە هەژماری تایبەتی خۆی ئاشكرایكرد، یانەی نەسڕی سعوودی لەگەڵ ئاستۆن ڤیلا بۆ گواستنەوەی جۆن دوران گەیشتووەتە رێككەوتنی كۆتایی. ??? Jhon Durán to Al Nassr, here we go! Story …