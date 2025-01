2025-01-30 12:00:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای دهۆک سزای شەش مانگ زیندانیکردنی بەسەر رۆژنامەنووس ئومێد بەرۆشکیدا سەپاند. ئامەد پیرانی نوێنەری کەسوکاری دەستگیرکراوانی بادینان بە…

