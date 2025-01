2025-01-30 13:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە ئامادەبوونی هەردوو سەرۆك وەزیران، عێراق و میسر ژمارەیەك یاداشتی لێكتێگەیشتنیان واژووكرد. ئەمڕۆ محەمەد شیاع سودانی، سەرۆك وەزیرانی…

