2025-01-30 18:51:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای بڕیاری راگرتنی هاوردەی پەلەوەری هەرێمی کوردستان بۆ شارەکانی عێراق، سەرۆکی کۆمەڵەی کێڵگە پەلەوەرییەکانی هەرێم قەبارەی زیانە ئابورییەکانییان…

