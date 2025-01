2025-01-30 19:35:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نەژاد عەبدوڵا جێگری بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردەی سلێمانی دەبێتە بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردەی سلێمانی. بەپێی ئەو زانیارییانەی بە تۆڕی میدیایی…

The post نەژاد عەبدوڵا دەبێتە بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردەی سلێمانی appeared first on Esta Media Network.