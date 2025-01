2025-01-30 21:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی سامانە سروشتییەكانی هەرێم رایدەگەیەنێت، گرێبەستەكانی نێوان وەزارەتەكە و كۆمپانیاكانی نەوت و غاز لە هەرێمی كوردستان كارایە و…

