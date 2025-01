2025-01-30 21:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە رۆژی یەكشەممەی داهاتوو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق كۆببێتەوە و بە گوێرەی كارنامەی كۆبوونەوەكەش یەكەم بڕگە دەنگدان دەبێت لەسەر…

The post رۆژی یەكشەممە لە بەغداوە دوا بڕیاردەدرێت appeared first on Esta Media Network.