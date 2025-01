2025-01-30 23:10:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری پارێزگاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، نووسراومان بۆ تەوتینی مووچەی مووچەخۆرانی سلێمانی كردووە و چاوەڕوانی وەڵامی حكومەت و وەزارەتی دارایی…

The post شاهۆ عوسمان: نووسراومان بۆ تەوتینی مووچە كردووە و چاوەڕوانی وەڵامی حكومەت و وەزارەتی دارایی عێراق دەكەین appeared first on Esta Media Network.