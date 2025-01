2025-01-31 00:15:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، مووچەی مانگی 12 مافی مووچەخۆرانە و نابێت بفەوتێت. هەرێم كەمال…

