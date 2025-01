2025-01-31 00:15:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان رایدەگەیەنێت، لەناو شاری كەلار بەهۆی پێكدادانی سێ ئۆتۆمبێل پێنج كەس برینداربوون و رەوانەی نەخۆشخانە كران.…

The post كەلار.. لە رووداوێكی هاتوچۆدا پێنج كەس برینداربوون appeared first on Esta Media Network.