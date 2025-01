2025-01-31 10:20:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیژنەی دەستپاكی رەزامەندی نیشاندا لەسەر راگرتنی تۆڕی ئینتەرنێتی كۆمپانیای كۆڕەك لە عێراق. لیژنەكە لە راگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، سەركەوتنی هەوڵەكان…

The post تۆڕی ئینتەرنێتی كۆمپانیای كۆڕەك رادەگیرێت appeared first on Esta Media Network.