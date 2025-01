2025-01-31 12:30:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی لە ساڵڕۆژی شەهیدبوونی شەهید ئارام-دا رایدەگەیەنێت، بە شوێن پێیاندا بۆ هێنانەدی ئامانجە باڵاکان و سەرفرازیی گەلەکەمان…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی: بۆ هێنانەدی ئامانجە باڵاکان و سەرفرازیی گەلەکەمان هەنگاو دەنێین appeared first on Esta Media Network.