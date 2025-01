2025-01-31 13:25:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەشاری دیوانییە، بەهۆی رووداوێکی هاتوچۆوە هەشت کەس گیانی لەدەستدا و 46 کەسیش برینداربوون. ئەمڕۆ هەیینی، میدیا عێراقییەکان بڵاویانکردووەتەوە،…

The post رووداوێکی هاتوچۆ زیاتر لە 50 قوربانی لێکەوتەوە appeared first on Esta Media Network.