2025-01-31 16:41:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نیوەڕۆی ئەمڕۆ كۆبوونەوەی هەردوو وەفدی وەزارەتی دارایی هەرێم و وەزارەتی دارایی عێراق دەربارەی پرسی مووچە لە بەغداد دەستیپێكرد.…

