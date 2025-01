2025-01-31 17:20:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

رێباز حەملان رایگەیاند، کۆبوونەوەی ئەمڕۆی وەفدی هەرێم و بەغداد ئیجابی بووە، ئەوەی لەبارەی مووچەوە رێکدەکەوین لەسەری دەبێتە بنەمای…

The post رێباز حەملان: ئەوەی لەبارەی مووچەوە رێکدەکەوین لەسەری دەبێتە بنەمای هەر 12 مانگەکە appeared first on Esta Media Network.