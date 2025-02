2025-02-01 10:50:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی کەشناسیی عێراق رایگەیاند، لە رۆژی چوارشەممەوە شەپۆلێکی بارانبارین هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و لە ناوچە شاخاوییەکانیش بەفر دەبارێت.…

