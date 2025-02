2025-02-01 14:00:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم بڵاویکردەوە، کۆبوونەوەکانیان لە بەغداد بەردەوامی هەیە و چاوەڕێدەکرێت لە نزیکترین کاتدا کارەکانیان تەواوبکەن. وەزارەتی…

