2025-02-01 14:00:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەزگای دژە تیرۆری عێراق بڵاویکردەوە، حکومەت لەسەرجەم قەرزەکانی سەر شەهیدان ئەوانەی یاسای ژمارە 20 ی ساڵی 2009 دەیانگرێتەوە…

