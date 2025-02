2025-02-01 15:15:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری مامۆستایانی ناڕازی لە هەولێر رایگەیاند، پشتگیری لە مانگرتنی مامۆستایانی سلێمانی دەکەن. ژمارەیەک لە نوێنەرانی مامۆستایانی ناڕازی لە…

The post مامۆستایانی هەولێر پشتگیری لە مامۆستایانی سلێمانی دەکەن appeared first on Esta Media Network.