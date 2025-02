2025-02-01 17:10:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پەرلەمانتارێك رایدەگەیەنێت، مەترسیی هەرەسهێنانی ئابوریی وڵات هەیە و “لە ئەگەری دابەزینی نرخی نەوت، حكومەت ناتوانێت مووچەی فەرمانبەران بدات”.…

The post مەترسییەک لەسەر مووچە ئاشکرادەکرێت appeared first on Esta Media Network.