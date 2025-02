2025-02-01 19:50:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، هەرێم لە یەكەم رۆژی دەرچوونی بڕیاری دادگای فیدراڵییەوە پابەندی بڕیارەكە نەبووە كە مووچە…

