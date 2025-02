2025-02-01 22:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی عێراق رایدەگەیەنێت، وردبینیكردن لە لیستی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم و خانەنشینان بەردەوامە و هەموو ئەو دەنگۆیانەش رەتدەكاتەوە…

The post راگەیەندراوێكی بەپەلە لە وەزارەتی دارایی عێراقەوە appeared first on Esta Media Network.