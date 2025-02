2025-02-01 23:30:16 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەستەی داكۆكی لە مامۆستایان و فەرمانبەران هەڵوێستێكی نوێ رادەگەیەنن و دەڵێن، “تاوەكو مووچە تەوتین دەكرێت لە بایكۆت بەردەوامدەبین”.…

The post دەستەی داكۆكی لە مامۆستایان و فەرمانبەران هەڵوێستێكی نوێ رادەگەیەنن appeared first on Esta Media Network.