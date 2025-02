2025-02-02 11:55:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بە بڕیاری وەزارەتی خوێننی باڵای عێراق کۆلێجێکی “نمونەیی” بۆ خوێندکارانی سەروو نمرەی 90 دەکرێتەوە و مانگانەش بڕە پارەیەکیان…

