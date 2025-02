2025-02-02 14:20:45 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كەمێك پێش ئێستا ئازادكردنی مامۆستا عەلی رەئوف، نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست راگەیەنرا، دوای ئەوەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ لەلایەن هێزێكی ئەمنییەوە…

