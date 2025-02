2025-02-02 15:35:15 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەران هەمواری یاسای بودجەی گشتی پەسەندکرد و پەرلەمانتارێكی كوردیش دەڵێت، هەناردەكردنەوەی نەوتی هەرێم دەست پێدەكاتەوە. بڕیار رەشید،…

The post هەمواری یاسای بودجە پەسەندكرا appeared first on Esta Media Network.